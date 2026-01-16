Vorteilswelt
Weltcup in Laax

Starkes Comeback! Anna Gasser als Vierte im Finale

Wintersport
16.01.2026 12:09
Anna Gasser
Anna Gasser(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser hat nach langer Verletzungspause ein vielversprechendes Comeback gegeben. Die Kärntnerin erreichte am Freitag in Laax in der Qualifikation des Snowboard-Slopestyle-Weltcups als Vierte das Finale. 

0 Kommentare

Die Entscheidung der besten zehn findet am Sonntag statt. Hanna Karrer schied als 21. aus. Für Gasser ist es der erste Wettkampf der Saison, bisher war sie wegen einer im Sommer erlittenen Schulterverletzung ausgefallen.

Anna Gasser
Anna Gasser(Bild: GEPA)

Im Weltcup war Gasser zuletzt vor einem Jahr ebenfalls in Laax am Start gewesen und hatte damals im Slopestyle Rang vier belegt. In ihrer Paradedisziplin Big Air wird die 34-Jährige vor den Olympischen Spielen im Februar in Italien mit den X-Games in Aspen ebenfalls nur einen Bewerb bestreiten.

