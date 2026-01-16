TV-Sender vermeldet: Schweinsteiger bleibt Experte

Erler im Doppelfinale – Miedler im Halbfinale out
Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger bleibt TV-Experte in der ARD. Wie der öffentlich-rechtliche Fernsehsender mitteilte, hat der 41 Jahre alte Ex-Profi des FC Bayern München seinen Vertrag bis 2028 verlängert.
In diesem Jahr wird der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft auch zum ARD-Team bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko gehören.
Darüber hinaus gab die ARD bekannt, dass die zweimalige Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt erneut zum Experten-Team bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d‘Ampezzo gehört.
