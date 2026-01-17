Lungau macht in Sparzeiten keine großen Sprünge
Der „Krone“-Überblick
Die Finanzlage ist auch im Lungau angespannt, Gemeindezusammenlegungen lehnen aber alle ab. Die Bürgermeister wollen trotz knapper Budgets die beste Versorgung für Kinder und die ältere Generation garantieren. Sanfte Wege im Tourismus und Traditionen, wie der Riese Samson, sind im Lungau wichtige Säulen.
St. Michael
„Wir setzen auf Verkehrssicherheit“, betont Ortschef Manfred Sampl (ÖVP). Die Ortsdurchfahrt Oberweißburg wird neu gestaltet, an der B96 kommt ein Linksabbieger. Weiters startet die Planung für die Nachnutzung des Ex-Sportplatzes.
