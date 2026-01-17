Lungau macht in Sparzeiten keine großen Sprünge

Die Finanzlage ist auch im Lungau angespannt, Gemeindezusammenlegungen lehnen aber alle ab. Die Bürgermeister wollen trotz knapper Budgets die beste Versorgung für Kinder und die ältere Generation garantieren. Sanfte Wege im Tourismus und Traditionen, wie der Riese Samson, sind im Lungau wichtige Säulen.