Erste Details bekannt

Kurz-Finanzier mischt bei neuem TV-Großprojekt mit

Medien
15.01.2026 10:57
Virtuelles CNBC-Studio: 2027 soll eine deutschsprachige Version des Senders starten.
Virtuelles CNBC-Studio: 2027 soll eine deutschsprachige Version des Senders starten.(Bild: stock.adobe.com)

Der Wiener Alexander Schütz, ehemaliger ÖVP-Großspender und Finanzier von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, baut ein neues Medienprojekt auf. Konkret geht es um die Etablierung eines Wirtschafts-TV-Senders für Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Hinter der ganzen Sache steht der globale Finanz- und Wirtschaftsfernsehkanal CNBC. Dieser plant einen deutschsprachigen Sender. Starten soll „CNBC DACH“ Anfang 2027, wie es am Donnerstag offiziell mitgeteilt wurde. Hinter dem Projekt steht neben der zum US-Konzern Versant gehörenden Marke CNBC das neu gegründete Unternehmen „C-DACH Business News Holding GmbH“ mit Sitz in Wien. 

Alexander Schütz ist ein österreichischer Unternehmer, Investor und Gründer. Er ist ...
Alexander Schütz ist ein österreichischer Unternehmer, Investor und Gründer. Er ist Vorstandsvorsitzender der C-Quadrat Investment Group in Wien und war Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bank AG.(Bild: Gerry Frank)

200 Mitarbeiter, 70 davon in Österreich
Geplant sei eine deutschsprachige Multimediaplattform für Wirtschafts- und Finanznachrichten mit eigenem TV-Kanal. Geboten werden solle eine globale Wirtschaftsberichterstattung mit starkem regionalem Fokus auf Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die redaktionellen Aktivitäten würden aus Frankfurt, Zürich und Wien gesteuert. Ergänzend seien Standorte in Berlin und München geplant. Über 200 Mitarbeiter soll der neue Sender beschäftigen, gut 30 Prozent davon in Österreich. 

Zitat Icon

Ich will gezielt in ein hochwertiges, plattformübergreifendes Wirtschaftsmedium investieren.

Alexander Schütz

Alexander Schütz ist als Investor und Gesellschafter an Bord, Schütz ist Gründer der in Wien ansässigen C-Quadrat Investment Group. Er will „gezielt in ein hochwertiges, plattformübergreifendes Wirtschaftsmedium investieren, das einen widerstandsfähigen, transparenten und gut informierten Finanzmarkt unterstützt.“ Schütz ist auch mit 1,15 Prozent am Onlineportal Exxpress beteiligt.

Weitere Gesellschafter neben Schütz sind der Unternehmer, Mehrheitsaktionär und Vorstandsvorsitzende der MET Group, Benjamin Lakatos und der Medienunternehmer Rusmir Nefic, der CNN und Bloomberg am Balkan startete.

