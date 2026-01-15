Kurz-Finanzier mischt bei neuem TV-Großprojekt mit

200 Mitarbeiter, 70 davon in Österreich

Geplant sei eine deutschsprachige Multimediaplattform für Wirtschafts- und Finanznachrichten mit eigenem TV-Kanal. Geboten werden solle eine globale Wirtschaftsberichterstattung mit starkem regionalem Fokus auf Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die redaktionellen Aktivitäten würden aus Frankfurt, Zürich und Wien gesteuert. Ergänzend seien Standorte in Berlin und München geplant. Über 200 Mitarbeiter soll der neue Sender beschäftigen, gut 30 Prozent davon in Österreich.