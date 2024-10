Ex-Kanzler Kurz macht mit Firma Millionengewinn

Tür an Tür mit Blümel und Köstinger

Ein Büro hat Kurz in Wien in der zentral gelegenen Fichtegasse. Dort sitzt er Tür an Tür mit drei langjährigen treuen Wegbegleitern, den beiden früheren Regierungsmitgliedern Gernot Blümel und Elisabeth Köstinger sowie seinem Kabinettschef Bernhard Bonelli.