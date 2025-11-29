Diebstahl verhindert, doch Security verletzt

Aus einem Laden in einem Innsbrucker Kaufhaus wollte der Täter T-Shirts stehlen, dafür manipulierte er die Diebstahlsicherung. Als er vom Kaufhausdetektiv erwischt wurde, verletzte er diesen auf seiner Flucht.
In einem Innsbrucker Kaufhaus kam es am ersten Weihnachtseinkaufs-Samstag zu einem versuchten Diebstahl. „Ein bisher unbekannter Täter mit südländischem Aussehen wurde vom Kaufhausdetektiv dabei beobachtet, wie er in einem Modegeschäft die Diebstahlsicherung von zwei T-Shirts manipulierte“, heißt es seitens der Polizei.
Stieß Detektiv gegen Geländer
Der Kaufhausdetektiv (30) hielt den Dieb an, nachdem er sich ohne Bezahlen aus dem Geschäft stehlen wollte. Der Täter versuchte, sich loszureißen und machte auch vor Schlägen mit der Hand auf den Arm des Defektives nicht Halt. Dadurch wurde der 30-Jährige gegen ein Gastgartengeländer gestoßen und im Rückenbereich verletzt.
Dem Täter gelang schließlich ohne Beute die Flucht. Eine im Anschluss von der Polizei durchgeführte Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.