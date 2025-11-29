Diebstahl verhindert, doch Security verletzt

Stieß Detektiv gegen Geländer

Der Kaufhausdetektiv (30) hielt den Dieb an, nachdem er sich ohne Bezahlen aus dem Geschäft stehlen wollte. Der Täter versuchte, sich loszureißen und machte auch vor Schlägen mit der Hand auf den Arm des Defektives nicht Halt. Dadurch wurde der 30-Jährige gegen ein Gastgartengeländer gestoßen und im Rückenbereich verletzt.