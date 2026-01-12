Thalersee-Gastro nach wenigen Monaten insolvent

Die ersten großen Veranstaltungen rund um das Jubiläum im Sommer 2025 oder das Aufsteirern, aber auch das „inzwischen sich gut entwickelnde Tages- und Ausflugsgeschäft sowie die Entwicklung des Steingartens, den wir 2026 in einen laufenden Betrieb verwandeln wollen“, seien Gründe dafür, warum die Betreiber an eine Weiterführung glauben – und an der notwendigen Finanzierung arbeiten. „Auch die Mitarbeiter bleiben an Bord“, sagt Zotter.