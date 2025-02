Darum bereut er die Luxus-Erziehung seiner Töchter

Papa Robert wollte dann stattdessen mit seiner Familie einen Roadtrip machen und campen, doch seine drei Damen waren alles andere als überzeugt. „Ich glaube, Papa hat sie nicht mehr alle. Ich finde das richtig beschissen. Da geht man lieber in ein Hotel. Ich mache das nicht mit“, mosert Davina herum. „Ich will auf keinen Fall in der Wüste campen, wir sind doch die Geissens und keine Camper!“