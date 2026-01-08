Despite pain
Hospital sends former mayor (85) away with fracture
An 85-year-old man from St. Gilgen fell on New Year's Eve, was taken to the Salzburg Regional Hospital, and sent away again. In Bad Ischl, it then turned out that he had serious injuries.
Brigitte Reiter will remember this New Year's Eve for a long time to come. On New Year's Eve, her partner Bernd Schwarzenbrunner – mayor of St. Gilgen in the 1970s – fell and seriously injured himself. "He wanted to go to the toilet and stumbled," she says, describing how the accident happened.
