Ländle-Boys kombinieren sich zur Bronzemedaille

Greber mit famoser Slalom-Bestzeit

Eine treffende Einschätzung, zumal Greber seit seinem ersten Europacup-Top-10-Platz in Berchtesgaden in Höchstform agiert - auch am Mittwoch. Dort gelang ihm ein wahrer Traumlauf. In 49,12 Sekunden fuhr er die schnellste Zeit und ließ Kaliber wie Fabian Ax Swartz (Sd) oder Theodor Braekken (Nor), die beide zuletzt in Kitzbühel bzw. Schladming Weltcup-Punkte holen konnten, hinter sich. „Ich dachte mir, dass ich nichts zu verlieren habe“, sagte Greber im Anschluss. „Wenn ich auf der Papp‘n lieg, dann lieg auf der Papp‘n. Es war ein guter Lauf, dafür dass doch schon einige Spuren in der Piste waren“.