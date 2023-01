ÖSV-Youngster widmete Medaille verstorbenem Opa

In der erstmals ausgetragenen Team-Kombination schnappte sich der 19-Jährige gemeinsam mit Wieser ebenfalls die Bronzemedaille. Gewertet wurde dabei Wiesers Super-G-Zeit plus ein Slalom-Lauf, den Greber am Nachmittag absolvierte. „Ich war schon nervös und die Fahrt war auch nicht am letzten Zacken“, gestand „Jack“ im Ziel, der im Team mit Wieser 0,41 Sekunden auf die Premieren-Weltmeister Abbruzzese/Barbera (It) verlor und Silber gegenüber den Deutschen Vogt/Palamaras nur um zwei Hundertstel verpasste.