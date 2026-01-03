What are your wishes for the next decade?

The whole family has gathered in the kitchen when we arrive for the interview with the birthday boy: Press photographer Franz Weber was already taking pictures in 2015 when Luis was born at midnight sharp in Oberpullendorf hospital. "Nothing was further from our minds than having a New Year's baby," assures the mother, "you don't necessarily want all the fuss." Her "little one" landed on the front page of "Krone" on January 2, 2015. According to the caption, he was born just in time for the beating of the buzzer in Klostermarienberg, a village of 300 people just a stone's throw from the Hungarian border.