"Hoppalas do happen"
New Year’s concert backstage: about mishaps and punchlines
What delights the whole world on January 1st in such a light, relaxed and cheerful way requires enormous preparation and is a huge challenge for the orchestra to make it a success. Orchestra director Daniel Froschauer talks to the "Krone" backstage from the sewing box.
"Krone" : Was there a year in which the concert almost didn't take place?
Daniel Froschauer: Yes. That was 2021, the year of the lockdown. We really had to fight for the New Year's concert. It wasn't clear whether we would be able to play or not. We ended up playing under Riccardo Muti without an audience. Afterwards, I went shopping in a delicatessen on Graben. People said to me: "Thank you for playing!" That showed how important it is to people that we play our New Year's concert.
