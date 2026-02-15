Demenz: Ratschläge aus der Praxis für Angehörige

„Angehörige leben länger – Mutmacher für die Demenzbegleitung“ heißt das neue Buch von der Tirolerin Johanna Constantini, Tochter von Ex-Teamchef Didi Constantini. Es zeigt Mittel und Wege für den Alltag auf.
Demenzerkrankungen greifen immer mehr um sich, die Familien sind oft extrem belastet. Johanna Constantini kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Ihr im Dezember 2024 verstorbener Vater, der ehemalige ÖFB-Teamchef Didi Constantini, litt ebenfalls an dieser Erkrankung. Die Autorin und klinische Psychologin widmet sich seit Jahren Strategien im persönlichen und gesellschaftlichen Umgang mit Demenzerkrankungen. Bisher hat sie zwei Bücher publiziert, nun folgt das dritte.
„Sie geben oft ihr eigenes Leben auf“
„Das neue Buch ist grundsätzlich anders als die beiden Vorgänge, denn es ist ein klassischer Ratgeber. Es richtet sich klar an Angehörige“, erklärt Constantini im Gespräch mit der „Tiroler Krone“. „Oft geben sie während der Demenzerkrankung eines geliebten Menschen ihr eigenes Leben komplett auf – das darf aber nicht passieren. Daher soll ihnen das Buch Mut machen und zugleich aufzeigen, dass es Mittel und Wege gibt, um sich selber mehr Freiraum zu schaffen – und dass das auch sehr wohl erlaubt ist.“ Zudem wolle sie den Angehörigen vermitteln, „dass sie nicht alleine sind, auch wenn sie sich alleine fühlen“.
Ich habe versucht, weniger von unserer persönlichen Geschichte preiszugeben und mehr dem Ratgeber-Aspekt gerecht zu werden. Ich hoffe, das Buch hilft weiter.
Autorin Johanna Constantini
„Sich Vertrauensnetzwerk zu öffnen, ist hilfreich“
Sie untermauert das mit einem konkreten Beispiel. „Was hilfreich ist, ist sich einem Vertrauensnetzwerk zu öffnen. Damit meine ich als ersten Schritt nicht den Weg in eine psychologische Praxis, sondern sich den Nachbarn, Freunden und Verwandten anzuvertrauen. Diese wissen oft gar nichts von einer vorliegenden Demenzdiagnose innerhalb der Familie, weil dieses Thema nach wie vor sehr schambehaftet ist“, sagt die Autorin. Tausche man sich mit ihnen aus, führe das „zu einer deutlichen Entlastung“.
Johanna Constantini ist Mama von zwei Töchtern und selbstständige Psychologin in eigener Praxis für Klinische, Sport- und Arbeitspsychologie in Innsbruck. Ihr erstes Buch „Abseits – aus der Sicht einer Tochter“ veröffentlichte sie im Jahr 2020, ihr zweites Buch „Abseits 2. Von Lern- und Verlernerfahrungen“ drei Jahre später – beide im Seifert Verlag. Und nun folgt der dritte Streich „Angehörige leben länger – Mutmacher für die Demenzbegleitung“ – ebenfalls im Seifert Verlag. Der Ratgeber kostet 19 Euro.
100 Seiten, 14 Kapitel, Mutmach-Merksätze
Das Buch umfasst 100 Seiten und ist in 14 Kapiteln unterteilt – samt Vorwort von „Krone“-Ombudsfrau Barbara Stöckl und Nachwort. „Jedes einzelne Kapitel enthält einen Mutmach-Merksatz. Hier hat mich meine Mama inspiriert, dich sich um meinen erkrankten Papa gekümmert hatte.“
Eine weitere persönliche Note: Das Cover zeigt die Tirolerin selbst mit ihrer erstgeborenen Tochter Frida samt ihren beiden Hunden. Auf der Rückseite ist ihre zweitgeborene Tochter Gerda abgelichtet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.