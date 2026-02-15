Demenz: Ratschläge aus der Praxis für Angehörige

„Sie geben oft ihr eigenes Leben auf“

„Das neue Buch ist grundsätzlich anders als die beiden Vorgänge, denn es ist ein klassischer Ratgeber. Es richtet sich klar an Angehörige“, erklärt Constantini im Gespräch mit der „Tiroler Krone“. „Oft geben sie während der Demenzerkrankung eines geliebten Menschen ihr eigenes Leben komplett auf – das darf aber nicht passieren. Daher soll ihnen das Buch Mut machen und zugleich aufzeigen, dass es Mittel und Wege gibt, um sich selber mehr Freiraum zu schaffen – und dass das auch sehr wohl erlaubt ist.“ Zudem wolle sie den Angehörigen vermitteln, „dass sie nicht alleine sind, auch wenn sie sich alleine fühlen“.