Böller-Opfer warnt: „Lasst das illegale Schießen!“

Blitzknallsatz in Hand explodiert

„Mir ist ein ,Number 1 Super Size‘ mit 200 Gramm Blitzknallsatz in der Hand explodiert“, schildert der Waldviertler in einem Clip der LPD Wien (siehe unten). Der pyrotechnische Satz ist ein illegaler Böller aus Tschechien. Die große Menge von 200 Gramm Blitzknallsatz führt zu einem lauten Knall und einer rasanten und kraftvollen Explosion. Sie sind in den meisten Ländern illegal, außerdem ist ihre Verwendung mit erheblichen Risiken verbunden.