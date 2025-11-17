Jeder kann sich typisieren lassen und Leben retten

Die Wahrscheinlichkeit für betroffene Patienten einen passenden Spender zu finden beträgt 1:500.000 bis 1:1 Million, für 15% der Erkrankten sogar 1:zig Millionen. In Österreich sind gerade einmal 3,5% der Bevölkerung als Stammzellenspender registriert. Jede gesunde Person, die zwischen 17 und 45 Jahre alt ist und mindestens 50 kg wiegt, kann sich als Stammzellen-spender registrieren lassen und mit einer Stammzellspende das Leben eines Menschen, der an Leukämie erkrankt ist, retten.