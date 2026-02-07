Bürgermeister kämpft um Wohnbauprojekte am Land

Die Verteilung der Mittel muss man manchmal einfach infrage stellen“, kritisiert Bürgermeister Anton Napetschnig. Wie die meisten Kärntner Gemeinden kämpft auch die Berggemeinde Diex mit dem Budget – und doch versucht man auch im Jahr 2026 Projekte umzusetzen und vor allem mit den bestehenden Geldern sinnvoll umzugehen. Auf der Agenda ist deswegen etwa eine Erweiterung des Spielplatzes neben dem Gemeindeamt, der auch von Ausflüglern gerne genutzt wird. Für den erhofften Glasfaser-Ausbau fehlt ein Förderprojekt. Großes Hoffen darauf gibt es aktuell aber nicht, denn die meisten Projekte gehen in größere Gemeinden, wie Napetschnig zugibt.