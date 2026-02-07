Vorteilswelt
„Krone“-Überblick

Kärnten bietet buntes Ferienprogramm

Kärnten
07.02.2026 08:00
Eislaufen ist in Villach noch bis 12. Februar möglich.
Eislaufen ist in Villach noch bis 12. Februar möglich.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Nicht immer muss es eine Fernreise sein – unser eigenes Bundesland lockt in den Semesterferien mit einem tollen Angebot für Sportler, Künstler oder Abenteurer.

Die Zeugnisse sind ausgeteilt, die Schultaschen in die Ecke geworfen und am Montag geht‘s los mit den Ferien. Für knapp 68.000 Schülerinnen und Schüler beginnen die Semesterferien – und für alle Eltern die Programmplanung!

Traumwetter auf den Skipisten
Wer es sportlich mag und dem Nebel entwischen will, der fährt in eines der vielen Skigebiete. Kurse gibt es fast in allen Regionen, etwa am Nassfeld, Katschberg oder den Nockbergen. „Der Neuschnee in ganz Kärnten sorgt für beste Verhältnisse und das Wetter wird großartig zum Skifahren“, freut sich Seilbahn-Sprecher Josef Bogensberger jun. Dass Ferien sind, merkt man laut dem Katschberg-Chef auf der Piste: „Viele Eltern nehmen sich unter der Woche frei und kommen mit den Kindern.“ 

Auf der Koralpe lernt man in drei Tagen die wichtigsten Schwünge. Die Naturfreunde bieten am Dreiländereck Snowboardkurse an. Die Auswahl für Anfänger und Profis ist groß.

Wer kein Ski- oder Snowboard-Fan ist, schnappt sich Langlaufski oder Eislaufschuhe. In Villach wird der Eislaufplatz auf dem Rathausplatz noch bis 12. Februar geöffnet bleiben. Eishallen, etwa jene in Velden, locken unabhängig von den Temperaturen.

Auch „Krone“-Lesefuchs „Theo“ besucht die Walderlebniswelt sehr gerne.
Auch „Krone“-Lesefuchs „Theo“ besucht die Walderlebniswelt sehr gerne.(Bild: Julia Eder)

Die Walderlebniswelt am Klopeiner See lockt mit Indoor- und Outdoor-Aktivitäten. Bewegungsangebote gibt es außerdem im Jump Dome in Klagenfurt oder in der Kletterhalle in Mühldorf.

Helga Happ hat ihre Winterpause heuer verkürzt.
Helga Happ hat ihre Winterpause heuer verkürzt.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Wer beim geplanten Nebelwetter lieber entspannen will, bucht sich am besten schon jetzt ein Ticket für die Kärnten Therme. Die wird erfahrungsgemäß in den Ferien gut besucht. Alternativ geht‘s in die Drautal Perle oder die Familien- und Gesundheitstherme St. Kathrein.

Für größere Kinder passt auch oftmals ein Besuch im Museum. Im Argentum begibt man sich dann auf die Spuren der Kelten und Römer, beim Kranzelbinder gibt es 250 Mio. Jahre alte versteinerte Bäume zu sehen. Im Museum Moderner Kunst Kärnten gibt es kreative Workshops für Kinder.

Warm anziehen heißt es bei der 68 Meter langen Bergmannsrutsche die zu den Schaubergwerken Terra Mystica und Terra Montana führen. Im Reptilienzoo Happ gibt es eine Winterermäßigung und das Haus der Steinböcke ist sowieso in den Semesterferien ein Besuch wert.

Kärnten

„Krone“-Überblick
Kärnten bietet buntes Ferienprogramm
Auf Parkplatz
Feuerteufel wütete und fackelte Auto von Frau ab
Krone Plus Logo
StA-Sprecher erklärt
Ermittlungen gegen Karajicas: Der aktuelle Stand
Klagenfurter Wohnhaus
Mit Pistole im Keller bedroht und ausgeraubt
Krone Plus Logo
WWF baut Dämme ab
Neues Projekt sichert Lebensraum der „Urforelle“
