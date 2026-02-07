Kärnten bietet buntes Ferienprogramm

Traumwetter auf den Skipisten

Wer es sportlich mag und dem Nebel entwischen will, der fährt in eines der vielen Skigebiete. Kurse gibt es fast in allen Regionen, etwa am Nassfeld, Katschberg oder den Nockbergen. „Der Neuschnee in ganz Kärnten sorgt für beste Verhältnisse und das Wetter wird großartig zum Skifahren“, freut sich Seilbahn-Sprecher Josef Bogensberger jun. Dass Ferien sind, merkt man laut dem Katschberg-Chef auf der Piste: „Viele Eltern nehmen sich unter der Woche frei und kommen mit den Kindern.“