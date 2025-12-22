Herzinfarkt? Bei diesen Warnzeichen wird es ernst

Jeder Verdacht ist ein Notfall

Doch wie reagiert der Ersthelfer richtig? „Jeder Verdacht auf einen Herzinfarkt stellt einen Notfall dar. Man sollte keine Zeit verlieren“, erklärt Praska. Daher ist an allererster Stelle der Notruf zu wählen. „Eine der wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen ist es, den Betroffenen nicht mehr zu bewegen“, erklärt Radschopf. Die Person soll in eine angenehme Position mit aufrechtem Oberkörper gebracht werden, aufstehen darf sie aber nicht mehr.