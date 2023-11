Wiener sorgen sich um berühmte Steinhof-Bauten

FPÖ will Kulturgut nicht zur Salami werden lassen

Auch Wiens FPÖ-Planungssprecher Toni Mahdalik befürwortet eine Einreichung zum UNESCO-Weltkulturerbe. Er fürchtet, dass das „einzigartige Jugendstil-Juwel in bester Salamitaktik-Manier stückchenweise zerlegt“ werden könnte. Es brauche „endlich einen zukunftsweisenden Mix aus sozialen, kulturellen, medizinischen oder universitären Nutzungen, welcher die Unversehrtheit des Kulturgutes in seiner Gesamtheit sicherstellt“.