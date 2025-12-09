Süß! Supermodel herzt ihren „kleinen Weltmeister“

„Es ist schön, wenn …“

„Sie ist jemand, bei dem ich ganz ich selbst sein kann. Sehr bodenständig und sie führt auch ein ziemlich verrücktes Leben. Es ist schön, wenn wir beide einfach mal ein Boot für den Tag mieten oder zusammen nach Hause gehen und entspannen können“, schwärmte Norris im September von seiner Herzdame. Am Ende wurde sie zu Landos großen Glücksbringer im Kampf mit Teamkollege Oscar Piastri und Red-Bull-Star Max Verstappen um den begehrten Formel-1-Titel.