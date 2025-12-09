Vorteilswelt
Nach Formel-1-Showdown

Süß! Supermodel herzt ihren „kleinen Weltmeister“

Formel 1
09.12.2025 09:27
Lando Norris feiert mit Margarida Corceiro seinen ersten Formel-1-Weltmeistertitel.
Lando Norris feiert mit Margarida Corceiro seinen ersten Formel-1-Weltmeistertitel.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/magui_corceiro)

Lando Norris kommt aus dem Strahlen nicht mehr heraus: Der McLaren-Pilot gewann am Sonntag nicht nur seinen ersten WM-Titel in der Formel, auch privat schwebt der 26-Jährige auf Wolke sieben.

Der Rennfahrer aus Bristol ist nämlich Hals über Kopf verliebt. Die Auserwählte? Margarida Corceiro, 23-jähriges Supermodel und Schauspielerin aus dem portugiesischen Santarem. Mit ihr gemeinsam feiert der Brite seinen Formel-1-Coup.

„Mein kleiner Weltmeister“, schreibt Corceiro zu einem süßen Schnappschuss der beiden. Corceiro zählt mit weit über zwei Millionen Followern zu den bekanntesten Influencerinnen Europas.

In diesem Jahr hatten Corceiro und Norris ihr Liebes-Comeback gefeiert. Die beiden waren schon 2024 für mehrere Monate ein Paar gewesen. Zuvor hatte sie ihr Herz an Portugals Star-Kicker Joao Felix (seit Sommer Teamkollege von Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr) verschenkt.

„Es ist schön, wenn …“
„Sie ist jemand, bei dem ich ganz ich selbst sein kann. Sehr bodenständig und sie führt auch ein ziemlich verrücktes Leben. Es ist schön, wenn wir beide einfach mal ein Boot für den Tag mieten oder zusammen nach Hause gehen und entspannen können“, schwärmte Norris im September von seiner Herzdame. Am Ende wurde sie zu Landos großen Glücksbringer im Kampf mit Teamkollege Oscar Piastri und Red-Bull-Star Max Verstappen um den begehrten Formel-1-Titel.

Porträt von krone Sport
krone Sport
