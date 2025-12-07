Wie weit würden Sie für Ihre Arbeit pendeln?

Wie weit würden Sie für einen Job pendeln? Wo liegt für Sie persönlich die Grenze bei Fahrzeit und Kosten? Würden bessere Löhne oder Karrierechancen längere Wege für Sie rechtfertigen, oder sollte Arbeit grundsätzlich näher am Wohnort liegen? Welche realistische Lösung könnten Sie sich für die Kostenfrage für Pendler vorstellen? Teilen Sie Ihre Meinung zu diesem Thema mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!