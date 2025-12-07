Wie weit würden Sie für Ihre Arbeit pendeln?

Die neue Koralmbahn verkürzt die Reisezeit zwischen Graz und Klagenfurt und lässt Kärnten und die Steiermark stärker zusammenwachsen. Dadurch entstehen neue Chancen am Arbeitsmarkt. Wäre Pendeln über Bundesländergrenzen für Sie zumutbar?
Mit der Koralmbahn entsteht ein neuer Wirtschaftsraum von Graz bis Villach. Das AMS erwartet eine positive Auswirkung auf den Jobmarkt mit mehr offenen Stellen und steigenden Löhnen – besonders für gut qualifizierte Arbeitskräfte. Gleichzeitig gilt für Arbeitslose eine Zumutbarkeitsgrenze von über zwei Stunden Fahrzeit bei Vollzeitstellen, wodurch Jobs in der jeweils anderen Region realistisch werden. Kritik gibt es an den Kosten: Ohne gemeinsame Ticketlösung müssen Pendler auf das 1400 Euro teure „große“ Klimaticket zurückgreifen.
Wie weit würden Sie für einen Job pendeln? Wo liegt für Sie persönlich die Grenze bei Fahrzeit und Kosten? Würden bessere Löhne oder Karrierechancen längere Wege für Sie rechtfertigen, oder sollte Arbeit grundsätzlich näher am Wohnort liegen? Welche realistische Lösung könnten Sie sich für die Kostenfrage für Pendler vorstellen? Teilen Sie Ihre Meinung zu diesem Thema mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
