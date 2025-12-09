Christbaumkauf: Worauf achten Sie?

Vorteilswelt
09.12.2025 16:00
Demnächst steht in vielen Haushalten der Christbaumkauf an.
Demnächst steht in vielen Haushalten der Christbaumkauf an.(Bild: ÖAMTC/Wilhelm Bauer)

Alle Jahre wieder stellt sich die Frage nach dem perfekten Christbaum: Natur oder Plastik, Tanne oder Fichte, groß oder klein. Wie sieht Ihr idealer Weihnachtsbaum aus?

O Tannenbaum, o Tannenbaum! Viele Österreicherinnen und Österreicher werden sich in den kommenden Wochen eine Nordmann-Tanne ins Wohnzimmer holen. Immer mehr setzen aber auch auf ein Plastik-Äquivalent, da dieses preislich gesehen, langfristig günstiger ist. Für die einen ist der Duft eines echten Baumes durch nichts zu ersetzen, während andere vor allem die praktische Seite schätzen: keine Nadeln, kein Entsorgen. Die Meinungen gehen hier teilweise deutlich auseinander.

Ein festlich geschmückter Baum gehört für viele zum Weihnachtsfest.
Ein festlich geschmückter Baum gehört für viele zum Weihnachtsfest.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Welcher Baum steht an Weihnachten bei Ihnen daheim? Wie viel sind Sie bereit, für einen Christbaum zu zahlen? Worauf achten Sie, im Speziellen? Ist Ihnen die Herkunft und Nachhaltigkeit des Baums wichtig? Teilen Sie Ihre Meinung zu diesem Thema mit uns und der Community in den Kommentaren!

Tamara Krammer
Folgen Sie uns auf