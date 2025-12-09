Christbaumkauf: Worauf achten Sie?

O Tannenbaum, o Tannenbaum! Viele Österreicherinnen und Österreicher werden sich in den kommenden Wochen eine Nordmann-Tanne ins Wohnzimmer holen. Immer mehr setzen aber auch auf ein Plastik-Äquivalent, da dieses preislich gesehen, langfristig günstiger ist. Für die einen ist der Duft eines echten Baumes durch nichts zu ersetzen, während andere vor allem die praktische Seite schätzen: keine Nadeln, kein Entsorgen. Die Meinungen gehen hier teilweise deutlich auseinander.