Spielen in der Bundesliga zu viele Legionäre?

Hat die österreichische Bundesliga ihren Namen noch verdient? Seit einigen Jahren beträgt die Legionärsquote im heimischen Fußball beinahe 50 Prozent. Heißt: Nur rund die Hälfte der Spieler in österreichischen Vereinen hat den österreichischen Pass. Unsere Frage des Tages vom 9. Dezember lautet: Spielen in Österreichs Bundesliga zu viele Legionäre?
Ihre Meinung zählt!
Sollen in der Bundesliga stärkere Anreize gesetzt werden, um mehr österreichische Talente zu fördern? Soll der „Österreicher-Topf“ weiter ausgebaut werden, um das Ausbilden von heimischen Spielern finanziell attraktiver zu machen, oder braucht die Bundesliga eine hohe Dichte an ausländischen Spielern, um international konkurrenzfähig zu sein? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!
