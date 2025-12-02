Vorteilswelt
Bewerb in Östersund

Biathlon-Beauty verhindert Sensationssieg

Wintersport
02.12.2025 17:23
Dorothea Wierer
Dorothea Wierer(Bild: EPA/HANNA BRUNLOF)

Dorothea Wierer hat am Dienstag im 15-km-Biathlonbewerb in Östersund mit ihrem ersten Weltcupsieg seit zwei Jahren hauchdünn eine Sensation verhindert.

Die Südtirolerin war am Ende nach zwei Fehlschüssen nur 0,3 Sekunden schneller als die überraschend starke Finnin Sonja Leinamo (1 Fehlschuss). Die Französin Camille Bened (+8,4/1) wurde Dritte. Die ÖSV-Skijägerinnen enttäuschten bei sehr windigen Bedingungen. Anna Gandler landete als 19. (3) in den Top 20, Dunja Zdouc (2) wurde 21.

Sonja Leinamo
Sonja Leinamo(Bild: AFP/HANNA BRUNLOF)

Keine Punkte für Hauser
Drittbeste Österreicherin wurde die läuferisch starke Anna Juppe auf Rang 32. Fünf Fehlschüsse verhinderten ein besseres Resultat, läuferisch war sie gute Achte und beste ÖSV-Athletin. Anna Andexer (4) holte als 37. noch Weltcup-Punkte. Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser gelang dies nach sechs Schießfehlern und Rang 52 nicht. Fehlerfrei blieb übrigens im gesamten Feld niemand.

