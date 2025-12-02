Biathlon-Beauty verhindert Sensationssieg

Keine Punkte für Hauser

Drittbeste Österreicherin wurde die läuferisch starke Anna Juppe auf Rang 32. Fünf Fehlschüsse verhinderten ein besseres Resultat, läuferisch war sie gute Achte und beste ÖSV-Athletin. Anna Andexer (4) holte als 37. noch Weltcup-Punkte. Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser gelang dies nach sechs Schießfehlern und Rang 52 nicht. Fehlerfrei blieb übrigens im gesamten Feld niemand.