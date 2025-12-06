Der eiserne Gigant! Wie eine Idee zum Mythos wurde

LIVE: Enges Match zwischen Arsenal und Aston Villa
Premier-League-Ticker
Alles begann 1995 mit einer kleinen Idee. Heute ist es eines der bedeutendsten Motocross-Rennen der Welt: das Erzbergrodeo. 30 Jahre voller Geschichten und Abenteuer. Der steirische Autor Werner Jessner schrieb seine Historie auf - über die Menschen und Aktionen, die den Erzberg in den letzten Jahrzehnten so prägten.
„Dass so ein Berg, ein derartiges Enduro-Paradies mitten in der Steiermark existiert, hatte ich nicht geahnt“, sagt Motorsport-Legende Heinz Kinigadner im Vorwort des neuen Buches „Der eiserne Gigant und seine Helden“ von Autor Werner Jessner (erschienen im Benevento Verlag) über den berühmten Erzberg. „Steinbrüche zum Motorradfahren gibt es viele auf der Welt, doch das hier war eine völlig andere Welt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.