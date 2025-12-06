Der eiserne Gigant! Wie eine Idee zum Mythos wurde

„Dass so ein Berg, ein derartiges Enduro-Paradies mitten in der Steiermark existiert, hatte ich nicht geahnt“, sagt Motorsport-Legende Heinz Kinigadner im Vorwort des neuen Buches „Der eiserne Gigant und seine Helden“ von Autor Werner Jessner (erschienen im Benevento Verlag) über den berühmten Erzberg. „Steinbrüche zum Motorradfahren gibt es viele auf der Welt, doch das hier war eine völlig andere Welt.“