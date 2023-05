Bald trägt jeder ganz unbemerkt „Altkleider“

Der Anbau von Baumwolle ist an der Grenze, und auf Kunstfasern aus Erdöl zu setzen, wäre der falsche Weg“, sagt Friedrich Schopf, Chef der Linz Textil, und will den Hunger auf neue Kleider zumindest zum Teil mit alten Fasern stillen. In der Spinnerei im kroatischen Klanjec wird erstmals im industriellen Stil Altkleidung neu versponnen. „Die Fasern werden chemisch aufbereitet und dadurch auf molekularer Struktur sogar verbessert“, erklärt Schopf, warum die Fasern – falls alles nach Plan läuft – immer im Kreis geführt werden können.