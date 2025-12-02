Fußballer bauten Arena um und wurden ausgezeichnet

Waldarena Velden

Die Sportanlage, die der Fußballverein ATUS von der Gemeinde gepachtet hatte, war technisch veraltet, daher wurde 2022 ein neues Konzept entwickelt, mit dem Fördergeber gewonnen werden konnten. Danach wurde ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben, an dessen Ende ein Entwurf von Hohengasser Wirnsberger Architekten stand; für die Tragwerksplanung zeichnen die Bauingenieure Lackner Egger ZT GmbH verantwortlich.