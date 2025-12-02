Vorteilswelt
Fußballer bauten Arena um und wurden ausgezeichnet

Kärnten
02.12.2025 16:01
Ausgezeichnet wurde die Waldarena in Velden, ein Sportstandort.
Ausgezeichnet wurde die Waldarena in Velden, ein Sportstandort.(Bild: Hohengasser Wirnsberger Architekten)

Aus 112 Einreichungen hat die Jury sieben Projekte ermittelt, die des Bauherrenpreises als würdig erachtet werden; darunter auch die Waldarena Velden. Der Urnenfriedhof am Dom war nominiert.

Beispielhafte Bauprojekte in den Bundesländern sucht die Zentralvereinigung der Architektinnen und Architekten Österreichs alljährlich.  Die heurigen Preisträger wurden bei einer Festveranstaltung in Wiener Neustadt in den Kasematten – einst ein massives, schützendes Gewölbe der Festung – geehrt; darunter auch der Sportverein ATUS Velden.

Praktisch, hell – das hat die Jury überzeugt.
Praktisch, hell – das hat die Jury überzeugt.(Bild: Hohengasser Wirnsberger Architekten)
Die Waldarena Velden
Die Waldarena Velden(Bild: Hohengasser Wirnsberger Architekten)

Waldarena Velden   
Die Sportanlage, die der Fußballverein ATUS von der Gemeinde gepachtet hatte, war technisch veraltet, daher wurde 2022 ein neues Konzept entwickelt, mit dem Fördergeber gewonnen werden konnten. Danach wurde ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben, an dessen Ende ein Entwurf von Hohengasser Wirnsberger Architekten stand; für die Tragwerksplanung zeichnen die Bauingenieure Lackner Egger ZT GmbH verantwortlich.

Vom Parken und Ankommen über den Einlass bis zur Tribüne folgt nun alles einem logischen Konzept. Der Bestand wurde einbezogen, zwei Erweiterungen aus Holz wurden errichtet: So sind ein Vereinsraum im Osten und ein Ort für die Schiedsrichter sowie ein Grill im Westen entstanden. 

15 Prozent weniger Bodenversiegelung
Wärmepumpe, Erdkollektoren, eine Photovoltaikanlage mit Bauteilaktivierung ermöglichen einen nachhaltigen Betrieb der Sportanlage. Durch Redimensionierung der asphaltierten Flächen konnte trotz Vergrößerung des Bestandsgebäudes die versiegelte Fläche um 15 Prozent reduziert werden. 2024 konnten die Bauarbeiten abgeschlossen werden.

Paradies war nominiert
Nominiert für den diesjährigen Bauherrenpreis war in Kärnten auch der Urnenfriedhof „Paradies am Dom“ in Klagenfurt: Bauherrin ist die Dompfarre, die architektonische Gestaltung des Objekts im Hemmahof beim Dom kommt von Abel und Abel Architektur ZT GmbH, die Freiraumplanung von Walch Landschaftsarchitektur. Bis zu 700 kompostierbare Urnen können dort bestattet werden.

Nominiert wurde das Projekt Bio-Urnenfriedhof „Paradies am Dom“ in Klagenfurt.
Nominiert wurde das Projekt Bio-Urnenfriedhof „Paradies am Dom“ in Klagenfurt.(Bild: www.christianbrandstaetter.com)

Der Urnenfriedhof holt durch seine Lage das Gedenken mitten in den urbanen Raum und bildet eine Oase der Ruhe in der Altstadt. Die Drehtüren sorgen für Schattenspiele. Die Namen aller Bestatteten werden in einem feinen Gewebe aus Metallrechtecken, das den Garten einfasst, eingraviert.

Preis für außergewöhnliche Lösungen
Der „Bauherr:innenpreis der Zentralvereinigung der Architekt:innen Österreichs“ wird seit 1967 vergeben und honoriert Persönlichkeiten, die sich als Bauherren, Auftraggeber oder Mentoren in besonderer Weise für die Baukultur verdient gemacht haben. Architektonische Gestaltung und Innovation stehen im Vordergrund. 

Preisträger 2025

  • Waldarena, Velden (Kärnten) mit dem Bauherrn ATUS Velden und der Architektur von Hohengasser Wirnsberger Architekten;
  • Erweiterung der Firmenzentrale Windkraft Simonsfeld (NÖ) mit dem Bauherrn Windkraft Simonsfeld AG und der Architektur von juri troy architects; 
  • Domcenter Linz (OÖ), Bauherrin: Bischof-Rudigier-Stiftung, Architektur von Peter Haimerl Architektur / Studio Clemens Bauder;
  • HOS House of Schools 1 JKU Campus Linz (OÖ) mit Bauherrin Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. und der Architektur von querkraft Architekten ZT;
  • Hotel und Wohnen Am Hirschengrün (Salzburg) mit den Bauherren Katharina und Nikolaus Richter-Wallmann und der Architektur von LP architektur ZT GmbH / Dietrich Untertrifaller Architekten ZT GmbH;
  • Museum Bezau (Vorarlberg),  Bauherr Museumsverein Bezau, Architektur von Innauer Matt Architekten ZT GmbH; 
  • Loft-Flügel (Wien), Bauherrin Wiener Städtische Versicherung und der Architektur von StudioVlayStreeruwitz ZT GmbH.

Nach den Nominierungsjurys in den einzelnen Bundesländern prüfte die Hauptjury die Projekte; die Juroren waren Anne Beer (Architektin und Städtebauerin in München), Günter Mohr (Architekt in Wien) und Kaye Geipel (Architekturkritiker in Brüssel und Berlin). Der Preis beleuchte, so Veronika von Müller vom Präsidium der ZV Österreich (der Zentralvereinigung der Architektinnen und Architekten Österreichs), „die Ergebnisse eines echten Miteinanders, das qualitätsvolle, unkonventionelle und zukunftsweisende Architektur hervorbringt“.

Ausgezeichnet werden können herausragende Bauten, Freiraumgestaltungen sowie städtebauliche Lösungen, die in den vergangenen drei Jahren entstanden sind.

Bauherrenpreise
Fußballer bauten Arena um und wurden ausgezeichnet
Mitglieder gesucht
Feuerwehr setzt auf Kalender mit Herz und Kindern
Nach Derby-Hattrick
KAC-Held träumt jetzt von den Olympischen Spielen
Grosse Infokampagne
380-kV: „Haben Trasse nicht einfach so gewürfelt“
Das Laufevent 2026
„Wörthersee Marathon ist europaweit einzigartig“
