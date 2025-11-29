„Mit dem Titel würden wir neues Kapitel schreiben“

„Eine schöne Momentaufnahme!“, meint Volleyballerin Anna Oberhauser, wenn sie auf die aktuelle Tabelle in der Bundesliga blickt. Denn diese spuckt ihren UVC Graz auf Platz eins aus. „Mehr ist es aber nicht, denn es sind ja gerade einmal acht Spiele vorbei.“ Da trübte auch das 0:3 im Europacup am Mittwoch in Dänemark nicht die Stimmung. „In den ersten beiden Sätzen haben wir nicht das gespielt, was wir können.“