Betrunken am Steuer erwischt, fährt Beamten an

Die Irrfahrt des Seniorenduos wurde kurz vor 23 Uhr gestoppt, als die 74-Jährige und ihr 80-jähriger Beifahrer geradewegs in eine Verkehrskontrolle auf der Heiligenstädter Straße gerieten. Die Begegnung war aber von Beginn an unschön: Der Polizist war gerade dabei, ein anderes Auto zu kontrollieren, als die 74-Jährige den Beamten kurzerhand anfuhr.