Betrunken am Steuer erwischt, fährt Beamten an

Die Wiener Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in Döbling bei einer Verkehrskontrolle zwei augenscheinlich alkoholisierte Senioren erwischt. Ein Polizist wurde von der Pkw-Lenkerin (74) – er kontrollierte gerade ein anderes Auto – kurzerhand angefahren.
Die Irrfahrt des Seniorenduos wurde kurz vor 23 Uhr gestoppt, als die 74-Jährige und ihr 80-jähriger Beifahrer geradewegs in eine Verkehrskontrolle auf der Heiligenstädter Straße gerieten. Die Begegnung war aber von Beginn an unschön: Der Polizist war gerade dabei, ein anderes Auto zu kontrollieren, als die 74-Jährige den Beamten kurzerhand anfuhr.
Wie sich später herausstellte, dürfte Alkohol eine Rolle gespielt haben, denn bei der Seniorin wurde eine Alkoholisierung von 0,9 Promille festgestellt.
Beamter mit Verletzungen im Spital
„Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt“, berichtet Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Sonntag. Eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr wurde ebenfalls erstattet. Der Beamte musste mit leichten Verletzungen ins Spital, hieß es.
Beifahrer will Pkw noch umparken
Nachdem dem Duo die Weiterfahrt untersagt worden war, setzte sich der störrische und ebenfalls alkoholisierte Beifahrer erneut ans Steuer, um den Pkw umzuparken. Die Beamten griffen sofort ein, nahmen ihm Führerschein und Autoschlüssel ab. Einen Alkotest verweigerte der Senior.
