Rumänien kontra OMV: Drohung mit Lizenzen?

Als die OMV vor mehr als zwanzig Jahren den Einstieg bei der rumänischen Petrom wagte, schien das eine riskante Sache zu sein. Inzwischen jedoch haben sich die Fronten geklärt. Heute stammen, so Experten, 60 Prozent des Konzerngewinns aus just dieser Petrom. Für OMV-Boss Alfred Stern ein enorm wichtiger Faktor.