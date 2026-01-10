Polizei jagt Raser nach Flucht vor Kontrolle

Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich ein 51-jähriger Mann mit der Polizei. Er flüchtete vor einer Verkehrskontrolle – die Folgen: mehrere beschädigte Autos, Führerscheinabnahme.
Szenen wie aus einem Film spielten sich am Freitag in der Kärntner Marktgemeinde Arnoldstein ab: Vor einer Verkehrskontrolle die Flucht ergriffen hat am Freitagvormittag ein Mann aus dem Bezirk Feldkirchen im Bereich der A2 Südautobahn bei Arnoldstein.
Trotz mehrfacher Anhalteversuche der Polizei setzte der Lenker seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Dem nicht genug, durchbrach er mehrere Straßensperren, gefährdete andere Verkehrsteilnehmer und einschreitende Polizeibeamte.
Durch Polizeiauto gestoppt
Schließlich gelang es den Beamten, den Mann zu stoppen. „Zur Verhinderung einer weiteren Flucht und zum Schutz der Allgemeinheit wurde das Fluchtfahrzeug schließlich durch ein Polizeifahrzeug gestoppt.“ Für den klickten die Handschellen.
Der Führerschein sowie die nicht zugelassenen Kennzeichen wurden ihm vorläufig abgenommen. Personen wurden nicht verletzt. Fahrzeuge und Verkehrseinrichtungen wurden beschädigt.
