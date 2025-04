ÖSV-Boarder macht in Kanada endgültig Schluss

Sternstunde am Feldberg

Lüftner hatte sein Weltcupdebüt – wie auch Olympiasieger Alessandro Hämmerle – am 7. Dezember 2010 in Lech am Arlberg gegeben. „Izzi“ war damals 43. geworden, Julian landete auf Rang 52. Bis zu seinem ersten Top-10-Platz dauerte es ein wenig – am 4. Februar 2017 durfte er sich aber im bulgarischen Bansko über den Einzug ins kleine Finale und Rang sieben freuen.