Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwerpunktkontrollen

Kärntner Polizei stoppt insgesamt 52 Alko-Lenker

Kärnten
14.11.2025 12:52
Die Polizei kontrollierte Lenker auf Drogen und Alkohol.
Die Polizei kontrollierte Lenker auf Drogen und Alkohol.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Die Landesverkehrsabteilung der Polizeidirektion Kärnten kontrollierte in der Nacht auf Freitag Alkohol und Drogen am Steuer. Insgesamt wurden 30 Führerscheine abgenommen. 

0 Kommentare

Vor allem mit Beginn der Adventzeit startet die Kärntner Polizei Aktion scharf gegen Drogen und Alkohol am Steuer. In der Nacht auf Freitag konnten die Beamten bei einer landesweiten Kontrolle 29 Führerscheine wegen Alkohol am Steuer abnehmen. Auch ein Drogen-Lenker wurde erwischt, musste seinen Schein abgeben.

Und wenngleich nicht alle Aufgehaltenen derartig alkoholisiert waren, dass ihnen der Führerschein abgenommen wurde, gab es auch viele, die mit unter 0,5 Promille unterwegs waren. „Lenkt man unter diesen Wert ein Fahrzeug, drohen zwar keine Strafen, jedoch kann die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt werden. Insgesamt 23 Personen wurden minderalkoholisiert aufgehalten“, heißt es seitens der Polizei. 

Lesen Sie auch:
Planquadrate rund um Adventmärkte: Gerade in der Vorweihnachtszeit wirft die Exekutive ...
Verstärkte Kontrollen
Christkindlmärkte: Polizei startet in Adventsaison
13.11.2025

Weitere 232 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz konnten notiert werden. 236 Strafen wurden dabei verhängt.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Kärnten
FührerscheinAlkoholSchwerpunktkontrolleDrogen
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
120.355 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.376 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
73.644 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
923 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Kärnten
Schwerpunktkontrollen
Kärntner Polizei stoppt insgesamt 52 Alko-Lenker
Chance nutzen
Berufsfeuerwehr sucht nach motivierten Personen
Krone Plus Logo
Zwei neue Plätze
Fußball-Akademie könnte nach Wolfsberg übersiedeln
Krone Plus Logo
Auf Kärntner Friedhof
Grab-Skandal jetzt geklärt, aber der Frust bleibt!
Krone Plus Logo
Flucht in den Süden
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf