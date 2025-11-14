Kärntner Polizei stoppt insgesamt 52 Alko-Lenker

Die Landesverkehrsabteilung der Polizeidirektion Kärnten kontrollierte in der Nacht auf Freitag Alkohol und Drogen am Steuer. Insgesamt wurden 30 Führerscheine abgenommen.
Vor allem mit Beginn der Adventzeit startet die Kärntner Polizei Aktion scharf gegen Drogen und Alkohol am Steuer. In der Nacht auf Freitag konnten die Beamten bei einer landesweiten Kontrolle 29 Führerscheine wegen Alkohol am Steuer abnehmen. Auch ein Drogen-Lenker wurde erwischt, musste seinen Schein abgeben.
Und wenngleich nicht alle Aufgehaltenen derartig alkoholisiert waren, dass ihnen der Führerschein abgenommen wurde, gab es auch viele, die mit unter 0,5 Promille unterwegs waren. „Lenkt man unter diesen Wert ein Fahrzeug, drohen zwar keine Strafen, jedoch kann die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt werden. Insgesamt 23 Personen wurden minderalkoholisiert aufgehalten“, heißt es seitens der Polizei.
Weitere 232 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz konnten notiert werden. 236 Strafen wurden dabei verhängt.
