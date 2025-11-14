Kärntner Polizei stoppt insgesamt 52 Alko-Lenker

Und wenngleich nicht alle Aufgehaltenen derartig alkoholisiert waren, dass ihnen der Führerschein abgenommen wurde, gab es auch viele, die mit unter 0,5 Promille unterwegs waren. „Lenkt man unter diesen Wert ein Fahrzeug, drohen zwar keine Strafen, jedoch kann die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt werden. Insgesamt 23 Personen wurden minderalkoholisiert aufgehalten“, heißt es seitens der Polizei.