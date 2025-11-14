„Lewis Hamilton ertrinkt fast in Selbstmitleid“

„Griff an die eigene Nase“

Die Vorwürfe gehen aber weiter: Für Danner sind Hamiltons Missgeschicke kein Einzelfall. „Diese Fehler, wo er gelbe Flaggen übersieht oder einfach immer wieder irgendeinen Klops drin hat, die sind schon auch Hamilton-gemacht. Es ist nicht nur: ‘Die Welt ist gegen mich und alles ist ganz furchtbar.‘ Nein – der Griff an die eigene Nase, so schwer es einem Weltmeister von Hamiltons Format auch fallen mag, ist hier ein probates Mittel.“ Sein Rat: „Einfach Kopf runter und weiter geht’s!“