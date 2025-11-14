„Lewis Hamilton ertrinkt fast in Selbstmitleid“

„Hamilton ertrinkt fast in Selbstmitleid, wie schlecht es ihm ergeht“, sagt Formel-1-Experte Christian Danner über den Ferrari-Piloten.
Hamilton hatte nach dem Grand Prix von Sao Paulo erklärt: „Es ist ein Albtraum, und ich lebe ihn schon eine Weile.“ Der ehemalige Formel-1-Fahrer und RTL-Experte Christian Danner kritisiert den siebenfachen Weltmeister für seine negativen Aussagen. „Hamilton ertrinkt fast in Selbstmitleid, wie schlecht es ihm ergeht“, sagte er gegenüber „Sport.de“.
„Sehr viel selbstverschuldetes Problempotenzial“
Danner sieht Hamiltons Situation nicht ausschließlich als Pech oder Teamversagen. „Da steckt auch sehr viel selbstverschuldetes Problempotenzial dahinter“, meint der Experte und verweist auf die Szene in Brasilien, als Hamilton sich im Duell mit Franco Colapinto den Frontflügel abfuhr. Ein „ganz schlechter Move“, den Danner klar als „seinen eigenen Fehler“ einordnet.
„Griff an die eigene Nase“
Die Vorwürfe gehen aber weiter: Für Danner sind Hamiltons Missgeschicke kein Einzelfall. „Diese Fehler, wo er gelbe Flaggen übersieht oder einfach immer wieder irgendeinen Klops drin hat, die sind schon auch Hamilton-gemacht. Es ist nicht nur: ‘Die Welt ist gegen mich und alles ist ganz furchtbar.‘ Nein – der Griff an die eigene Nase, so schwer es einem Weltmeister von Hamiltons Format auch fallen mag, ist hier ein probates Mittel.“ Sein Rat: „Einfach Kopf runter und weiter geht’s!“
Ferrari-Frust und Elkanns Seitenhieb
Sportlich läuft es für den 40-Jährigen weiterhin nicht rund. Sein bislang größter Erfolg 2025: der Sprintsieg in Shanghai. Ein Podestplatz im Grand Prix fehlt immer noch. Dazu kam der Ausfall in Brasilien.
Zu allem Überfluss gab es zuletzt auch Kritik vom eigenen Chef: Ferrari-Präsident John Elkann forderte, „unsere Fahrer sollten weniger reden und sich mehr aufs Fahren konzentrieren“. Zudem betonte er, Ferrari könne Großes erreichen, „wenn das gesamte Team vereint ist und alle zusammenarbeiten“ – ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Stimmung in Maranello derzeit alles andere als harmonisch scheint.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.