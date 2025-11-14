Das sagen Grazer zu ihrem prominentesten Trainer

Die 99ers haben ihren neuen Trainer gefunden. Der Name Dan Lacroix löst bei Spielern und Fans Vorfreude aus. Der Lebenslauf des neuen Chefs macht schnell klar: Noch nie arbeitete so ein Kapazunder am Grazer Eis! Was die Spieler der 99ers erwartet – und was 99ers-Boss Herbert Jerich mit dem Deal riskiert.
Die Katze ist nun aus dem Sack! Was die „Krone“ bereits Anfang der Woche angekündigt hatte, ist seit Donnerstag bekanntlich offiziell: Dan Lacroix macht künftig den Grazer Eishockey-Cracks Beine. Der 56-jährige Kanadier sieht es als Privileg und Ehre, bald in der Steiermark zu arbeiten, doch erst ab kommender Woche – in den Heimspielen am Freitag (18.30) gegen Salzburg und Sonntag (17.30) gegen Innsbruck wird noch Interimstrainer Philipp Pinter hinter der Bande stehen. Aber nicht nur der Sportchef ist in freudiger Erwartung, wenn Lacroix am Mittwoch erstmals auf die Akteure trifft.
