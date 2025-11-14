Das sagen Grazer zu ihrem prominentesten Trainer

Die Katze ist nun aus dem Sack! Was die „Krone“ bereits Anfang der Woche angekündigt hatte, ist seit Donnerstag bekanntlich offiziell: Dan Lacroix macht künftig den Grazer Eishockey-Cracks Beine. Der 56-jährige Kanadier sieht es als Privileg und Ehre, bald in der Steiermark zu arbeiten, doch erst ab kommender Woche – in den Heimspielen am Freitag (18.30) gegen Salzburg und Sonntag (17.30) gegen Innsbruck wird noch Interimstrainer Philipp Pinter hinter der Bande stehen. Aber nicht nur der Sportchef ist in freudiger Erwartung, wenn Lacroix am Mittwoch erstmals auf die Akteure trifft.