Einblick erhalten: So funktioniert „Apparat EU“

Eine Delegation aus Tirol reiste für zwei Tage nach Brüssel und ließ sich zeigen, wie der „Apparat EU“ läuft. Auch die „Krone“ durfte die Reise begleiten.
„Vorkämpfer des vereinten Europas“ ist auf einem Gedenkstein für Robert Schuman (1886-1963) vor dem Berlaymont-Gebäude in der belgischen Hauptstadt Brüssel zu lesen. Er ist einer der Gründerväter der Europäischen Union. Vor 30 Jahren trat auch Österreich dem „Projekt“, das Frieden garantieren, wirtschaftliches Wachstum und freieres Reisen auf unserem Kontinent ermöglichen soll, bei. Am Dienstag und Mittwoch war eine Delegation der Sparte Bank und Versicherung der Tiroler Wirtschaftskammer zu Besuch in Brüssel.
