HUAWEI bringt seine Welt nach Österreich

Digital
17.11.2025 00:01
Bezahlte Anzeige

HUAWEI sorgt in Österreich für ein echtes Technik-Highlight: Mit dem Start des offiziellen HUAWEI Online Stores am 12. November 2025 ist die Premium-Technologiemarke nun erstmals direkt mit eigenem Webshop im Land vertreten. Kundinnen und Kunden können sich dort auf ein besonderes Einkaufserlebnis freuen – mit dem gesamten HUAWEI-Portfolio, exklusiven Angeboten und attraktiven Servicevorteilen.

Der Zeitpunkt hätte kaum besser gewählt sein können: Pünktlich zu den HUAWEI Black Weeks 2025 öffnet der neue HUAWEI Online Store Österreich seine digitalen Türen. Damit startet nicht nur eine neue Ära für die Marke, sondern zugleich auch die Phase mit den besten Preisen des Jahres. Statt sich erst für einen Newsletter anzumelden, können Kundinnen und Kunden heuer alle Rabattcodes direkt und sofort nutzen – und das für einige der beliebtesten Geräte im gesamten HUAWEI Sortiment.

Bis 19. November stehen exklusive Codes mit 30 €, 70 € oder 200 € Preisvorteil zur Verfügung. Zusätzlich gilt für den gesamten Store der 10%-Rabattcode ATHW10Q4. Ab 20. November bis 01. Dezember ist der Rabatt ausschließlich für die neue HUAWEI WATCH5 aktiv - ideal für alle, die rechtzeitig vor Weihnachten eine hochwertige Smartwatch verschenken möchten.

Die exklusiven Black-Weeks-Codes im Überblick (gültig bis 19.11.)

200 € Rabatt – Code: AHWBF200AT

• HUAWEI Mate X6
• HUAWEI MatePad Pro 13,2“ (2025)

70 € Rabatt – Code: AHWBF70AT

• HUAWEI WATCH 5 46 mm Brown Leather
• HUAWEI WATCH 5 41 mm Green

30 € Rabatt – Code: AHWBF30AT

• HUAWEI WATCH GT 5
• HUAWEI FreeBuds Pro 4
• HUAWEI D2

(Bild: HUAWEI)

Zusätzlich: 10 % Rabatt auf alles mit dem Code ATHW10Q4

Alle Angebote im Überblick finden Sie HIER.

Ab 20.11.-01.12.:

Rabatt nur für die WATCH 5 mit Code AHWBF70AT.

Neue Highlights im österreichischen HUAWEI Store

Der neue Online Store präsentiert das gesamte Angebot der Marke – von Wearables über Smartphones bis hin zu Tablets und Audio-Produkten. Kundinnen und Kunden erhalten erstmals direkten Zugang zu allen Neuheiten und Originalservices des Herstellers.

Mit der neuen HUAWEI Pura 80 Series kehrt Huawei mit einem starken Smartphone-Statement nach Österreich zurück. Die Serie richtet sich an alle, die Wert auf erstklassige Fotografie, moderne Ästhetik und ein hochwertiges Design legen.

Besonders die Kamera sticht hervor:
• authentische, präzise Farbwiedergabe
• vivid, true-to-life nightscapes mit außergewöhnlicher Klarheit
• detailreiche Portraits und Tele-Aufnahmen auch bei wenig Licht
• hochwertige Optik im ikonischen Forward-Symbol-Design

Preise:
• Pura 80 Pro: ab ca. 999 €
• Pura 80 Ultra: ab ca. 1.199 €

(Bild: HUAWEI)

Smartwatches für Stil & Gesundheit

HUAWEI WATCH 5

Die neue WATCH 5 setzt auf innovative Gesundheitssensorik, elegantes Design und eine intuitive Nutzerführung. Ideal für alle, die mehr Orientierung und Achtsamkeit im Alltag wünschen.
Preis ab ca. 369 €

HUAWEI WATCH GT 5 Pro

Ein stilvoller Allrounder aus Titan, Keramik oder Leder – sportlich, elegant und mit langer Akkulaufzeit. Preis ab ca. 349 €

Audio & Tablets für Alltag und Entertainment

HUAWEI FreeBuds Pro 4
Starke Geräuschunterdrückung, klares Klangbild, perfekter Sitz – ideal für Musik, Podcasts und Telefonate. Preis: ca. 199 €

HUAWEI FreeClip
Ultraleicht, offen getragen und besonders stylish – perfekt für den Alltag.
Preis: ca. 199 €

MatePad Pro 13.2“
Großes OLED-Display, beeindruckende Performance, ideal für Arbeit & Kreativität. Preis ab ca. 999 €

Sicher, schnell & direkt beim Hersteller bestellen

Neben attraktiven Preisen punktet der neue HUAWEI Store auch mit starkem Service:
• Kostenloser Versand ab 99 €
• Sorglose Garantieoptionen
• Direkter, professioneller After-Sales-Service
• Schnelle Lieferung und volle Transparenz

Damit entsteht erstmals eine zentrale Plattform in Österreich, die Technologie, Service und Lifestyle verbindet – übersichtlich, zuverlässig und modern.

Jetzt ist der beste Moment

HUAWEI steht seit Jahren für Qualität, Innovationskraft und Designbewusstsein. Mit dem eigenen Store in Österreich ist die Marke nun noch näher an den Menschen – und bietet erstmals eine zentrale Plattform, auf der Technologie, Lifestyle und Service perfekt ineinandergreifen.

(Bild: HUAWEI)

Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, die Welt von HUAWEI zu entdecken – und von den besten Angeboten des Jahres zu profitieren. Gleich HIER entdecken und inspirieren lassen.

Wiener Forscher entdeckten neue Lücke in WhatsApp

