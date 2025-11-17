HUAWEI bringt seine Welt nach Österreich

HUAWEI sorgt in Österreich für ein echtes Technik-Highlight: Mit dem Start des offiziellen HUAWEI Online Stores am 12. November 2025 ist die Premium-Technologiemarke nun erstmals direkt mit eigenem Webshop im Land vertreten. Kundinnen und Kunden können sich dort auf ein besonderes Einkaufserlebnis freuen – mit dem gesamten HUAWEI-Portfolio, exklusiven Angeboten und attraktiven Servicevorteilen.