Fehlender Impfstoff sorgt für Ärzte-Aufschrei

„Wenn Patienten frustriert sind, weil sie keine Herpes-Zoster- oder Pneumokokken-Impfung erhalten können, liegt das nicht an den Ärzten, sondern an der schlecht organisierten Beschaffung. Aktuell stehen in ganz Perchtoldsdorf für Kassen-Allgemeinmediziner weniger als 100 Herpes-Zoster-Impfdosen zur Verfügung – das ist ein Debakel!“, gibt die Kurienobfrau für den niedergelassenen Bereich in der Ärztekammer NÖ, Dagmar Fedra-Machacek ein Beispiel.