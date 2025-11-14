Flitterwochen begannen mit Radrennen auf Mallorca

Kennengelernt haben sich die beiden in einem italienischen Paracycling-Team. Andrea fährt seit einem Motorrad-Unfall mit einem Bein Rad. Er arbeitet in Cattolica als Guide in einem Bike-Hotel. Beim Training fahren die beiden gemeinsam auch Alpenpässe ab. Deswegen startete das Paar die Flitterwochen Ende Oktober auch bei der der neunten Auflage der Mallorca Paracycling Tour: „Wir haben die drei Etappen sehr genossen. Es ist ein großartiger Bewerb, bei dem sogar die Straßen abgesperrt werden.“