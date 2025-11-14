Flitterwochen begannen mit Radrennen auf Mallorca

Nach der Hochzeit im italienischen Cattolica genossen die Innsbrucker Handbike-Weltmeisterin Svetlana Moshkovich und ihr Gatte Andrea, der Para-Radfahrer ist, die Flitterwochen. Der Traumurlaub begann mit der Teilnahme bei der Mallorca Paracycling Tour. Danach fuhr das Paar mit dem Auto durch Spanien, besuchte viele tolle Städte.
Sie stellte heuer in der Schweiz den Stunden-Weltrekord mit dem Handbike (36,132 Kilometer) auf, holte bei der Para-WM in Belgien Gold im Zeitfahren für Österreich. Die Innsbrucker Handbikerin Svetlana Moshkovich strahlt: „Ich habe heuer den Karriere-Jackpot gewonnen, aber der größte Preis ist die Liebe.“
Vor knapp zwei Monaten heiratete die 42-Jährige im italienischen Cattolica ihren italienischen Freund Andrea. Dabei entstand an der Strandpromenade ein sehr emotionales Bild, das von Freunden der beiden als „Foto des Jahres“ bezeichnet wird.
Kennengelernt haben sich die beiden in einem italienischen Paracycling-Team. Andrea fährt seit einem Motorrad-Unfall mit einem Bein Rad. Er arbeitet in Cattolica als Guide in einem Bike-Hotel. Beim Training fahren die beiden gemeinsam auch Alpenpässe ab. Deswegen startete das Paar die Flitterwochen Ende Oktober auch bei der der neunten Auflage der Mallorca Paracycling Tour: „Wir haben die drei Etappen sehr genossen. Es ist ein großartiger Bewerb, bei dem sogar die Straßen abgesperrt werden.“
Von den Veranstaltern gab es eine Torte
Die Tiroler Handbikerin erzählt: „Es ist ein sehr familiärer Bewerb. Jeder kennt sich, es sind viele Freunde dabei.“ Für Svetlana und ihren Andrea gab es von den Veranstaltern auch eine Torte als Hochzeitsgeschenk: „Das war sehr berührend, wie sich alle mit uns mitgefreut haben.“
Jetzt beginnt Vorbereitung auf neue Saison
Danach fuhren Svetlana, die seit einem Autounfall vor 21 Jahren querschnittsgelähmt ist, und ihr Mann durch Spanien. Sie besuchten Barcelona, Madrid und kleinere Städte wie Cuenca und Toledo. Nun ist Moshkovich wieder zurück in Innsbruck, wo sie am Institut für Sportwissenschaften Lehrbeauftragte ist. Für die Heeressportlerin beginnt jetzt die Vorbereitung auf die neue Saison.
