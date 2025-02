Anklage für Karl Mahrer: Desaster für ÖVP Wien

Abschließend rechnet der bekannte Kritiker noch mit der ÖVP und der politischen Kultur ab. „Extrem scheußlich. Was sich meine Partei da in den letzten Wochen geleistet hat ist himmelschreiend. Aber das hat nichts mit der Causa Karl Mahrer zu tun“, so Görg. Spannend wird es nächste Woche. Am kommenden Freitag (21. Februar) wird die Riege der Kandidaten fixiert. Das Gedränge um die begehrten Plätze im Gemeinderat dürfte recht eng werden, da der ÖVP herbe Verluste bei der Wahl vorhergesagt werden. Weniger Stimmen heißt weniger Sitze bzw. Posten. Die Präsentation der türkisen Riege ist dann am Montag darauf, also am 24. Februar, geplant. Gesprächsbedarf gibt es jedenfalls genug. So viel ist steht fest.