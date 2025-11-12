Hochzeit: „Es muss immer einen Plan B geben“

Ob romantisch am See oder auf der Alm: Heiraten liegt in Kärnten im Trend. Wie die Liebe gefeiert wird, verändert sich, doch das „Ja, ich will“ bleibt zeitlos. Beim Branchentreffen in Althofen tauschten sich Wedding-Planner aus ganz Österreich über Trends und Herausforderungen aus.
Zwischen Online-Dates, Karriereambitionen und dem Streben nach Selbstverwirklichung bleibt die Heiratsrate in Kärnten konstant: Im vergangenen Jahr wurden 2791 Ehen geschlossen. Die Ehe – ein alter Brauch, der immer wieder neu gelebt wird.
