Hochzeit: „Es muss immer einen Plan B geben“

Ob romantisch am See oder auf der Alm: Heiraten liegt in Kärnten im Trend. Wie die Liebe gefeiert wird, verändert sich, doch das „Ja, ich will“ bleibt zeitlos. Beim Branchentreffen in Althofen tauschten sich Wedding-Planner aus ganz Österreich über Trends und Herausforderungen aus.