Messer-Horror in Zug: „Jemand ersticht alle!“

„Jemand hat ein Messer“

Auch Wren Chambers saß in dem Zug, als die Fahrt eine dunkle Wendung nahm. Ein Mann mit einer blutenden Wunde am Arm war in den Waggon gerannt gekommen, in dem sie saß, schildert Chambers der BBC. Er habe geschrien: „Jemand hat ein Messer!“. Daraufhin habe sie ihre Sachen gepackt und sei in den vordersten Waggon des Zuges gerannt, um möglichst weit entfernt vom Angreifer zu sein. „Alle Passagiere im Zug drängten sich nach vorne ... alle drängten sich zusammen“, erzählt sie.