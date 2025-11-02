„Dumme Gegentore!“ Austria-Ärger nach 1:2-Pleite

Helm betonte, die „richtigen Lehren“ daraus ziehen zu wollen. „Wir haben in den letzten sechs, sieben Runden den Trend in die richtige Richtung gelegt. Es ist in der Liga einfach alles sehr knapp und wenn man so in ein Spiel startet, ist es schwierig“, sagte der Coach über den ungünstigen Spielverlauf. „Der Plan hätte schon ganz gut funktioniert.“ Allerdings sei es nicht einfach gewesen, in den engen Räumen klare Torchancen zu kreieren, ergänzte Helm. Im kommenden Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht GAK gehe es darum, eine Reaktion zu zeigen. „Nächste Woche müssen, egal wie, drei Punkte her“, betonte Wiesinger.