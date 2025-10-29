Jamaika verwüstet, nun zieht „Melissa“ nach Kuba

Kuba bereitet sich auf „volle Wucht“ des Hurrikans vor

Während der Hurrikan auf Jamaika wütete, bereitete sich auch Kuba auf den Wirbelsturm vor. Der Hurrikan werde „mit voller Wucht“ auf Land treffen, sagte Präsident Miguel Díaz-Canel. Der Sturm gelte als einer der stärksten, wenn nicht der stärkste, der Kuba jemals getroffen habe. Am Mittwochabend (Ortszeit) soll „Melissa“ in Richtung der Bahamas weiterziehen.