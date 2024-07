18 Jahre voller Einsätze: Weltenbummler kehrt heim

Brigadier Thomas Rapatz war Kommandant der SFOR-Einheit in Sarajevo, Militärattaché in Bosnien, in der Ukraine, in Moldawien und Georgien. Er war Leiter der Führungsabteilung in der Landesverteidigungsakademie in Wien, zuletzt Verteidigungsattaché in der Türkei und Aserbaidschan.

Für seinen Einsatz für die Sicherheit erhielt der gebürtige Griffner von Landeshauptmann Peter Kaiser das Ehrenzeichen des Landes.