Auf den Spuren eines steirischen Nazi-Verbrechers

„Uiberreither wechselte seine Identität und lebte als Friedrich Schönharting unerkannt mit seiner Frau Käte und den vier Kindern in Deutschland und managte in Sindelfingen einen Industriebetrieb“, berichtet Stefan Karner, Gründer und langjähriger Leiter des Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung in Graz. Der Historiker forschte jahrelang akribisch über das mysteriöse Verschwinden des ehemaligen Gauleiters und veröffentlichte nun im Leykam-Verlag ein Biografie Uiberreithers.