„Wir jammern sicher nicht, dass es so gut läuft“

2025 war aus Sicht der österreichischen Ski-Rennläufer ein durchwachsenes Jahr. In der Vorsaison haben uns die Schweizer die Schneid abgekauft, lediglich bei der Ski-WM kann man mit der Ausbeute zufrieden sein. Im Ski-Jahresrückblick beleuchten wir das Geschehen im Ski-Zirkus. Tendenziell sieht es in der Olympia-Saison besser aus – möglichweise ein gutes Omen, um im Februar Medaillen zu holen.