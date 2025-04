Fußballverband schreibt erneut ein dickes Minus

Sportplatz in Ebenthal gepachtet

Abseits davon pachtet der Verband jetzt den Sportplatz in Ebenthal, dessen ansässiger Klub sich kürzlich ja zurückzog. „Es sollte in trockenen Tüchern sein. Wir haben dort zwei Fußballplätze, können diese dem LAZ oder auch anderen Klubs zur Verfügung stellen – und man kennt ja auch die Zukunft der beiden Akademien noch nicht“, so Engl.