Verfolgungsjagd

Nächtlicher Juwelier-Coup: Täter gelang die Flucht

Kärnten
11.12.2025 07:05
(Bild: Markus Tschepp)

Ein dreister Verbrecher hatte es in der Nacht zum Donnerstag in Klagenfurt auf ein Juweliergeschäft abgesehen. Es kam zu einer Verfolgungsjagd.

Der bislang (noch) unbekannte Verbrecher schlug wortwörtlich gegen 01 Uhr in der Klagenfurter Innenstadt zu: Der Täter zerstörte die Vitrine eines Schmuckgeschäfts. Was allerdings nicht unbemerkt blieb. Und so rasten zwei alarmierte Polizeistreifen zum Tatort. Tatsächlich konnten die Beamten den Kriminellen noch entdecken – der schließlich die Flucht ergriff.

Großfahndung in Klagenfurt
Es kam zur Verfolgung, an der sich in Folge auch mehrere weitere Streifen des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt beteiligten. Trotz laufender Großfahndung gelang es dem Täter jedoch, im Schutze der Dunkelheit unterzutauchen.

„Ob überhaupt, beziehungsweise wie viele Schmuckgegenstände gestohlen worden sind, ist noch unklar“, erklärt die Polizei auf „Krone“-Nachfrage. Der Juwelier war bis dato nicht erreichbar. 

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
