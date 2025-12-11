Nächtlicher Juwelier-Coup: Täter gelang die Flucht

Der bislang (noch) unbekannte Verbrecher schlug wortwörtlich gegen 01 Uhr in der Klagenfurter Innenstadt zu: Der Täter zerstörte die Vitrine eines Schmuckgeschäfts. Was allerdings nicht unbemerkt blieb. Und so rasten zwei alarmierte Polizeistreifen zum Tatort. Tatsächlich konnten die Beamten den Kriminellen noch entdecken – der schließlich die Flucht ergriff.